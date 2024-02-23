Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Benito Raman, Satka
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Zeqiri, Minchev
Gol: Dk. 12 Van Drongelen (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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