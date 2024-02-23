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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:02 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Benito Raman, Satka

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Zeqiri, Minchev

        Gol: Dk. 12 Van Drongelen (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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