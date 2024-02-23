Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser (Dk. 80 Osman Çelik), Moundilmadji (Dk. 80 Ercan Kara), Ntcham, Tait (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Zeki Yavru (Dk. 84 Haluk Mustafa Tan), Holse, Soner Gönül, Benito Raman (Dk. 60 Muja), Satka
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi (Dk. 81 Aliqulov), Hojer (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Varesanovic (Dk. 61 Gustavo), Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin (Dk. 81 Eray Korkmaz), Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 46 Gaich), Minchev
Goller: Dk. 12 Van Drongelen, Dk. 54 Holse, Dk. 77 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor), Dk. 88 Gustavo (Çaykur Rizespor)
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