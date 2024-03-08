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        Asarcık'ta ''Tarımda Doğru Uygulamalar '' eğitimi verildi.

        Samsun'un Asarcık ilçesinde ''Tarımda Doğru Uygulamalar Eğitimi'' verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:35
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        Asarcık'ta ''Tarımda Doğru Uygulamalar '' eğitimi verildi.
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde ''Tarımda Doğru Uygulamalar Eğitimi'' verildi.

        Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçiye yönelik Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince 6-8 Mart tarihlerinde verilen eğitimde, ilçede üretimi yapılan fındığın kalitenin artırılması, bakımında yapılan yanlışların düzeltilmesi, doğru dikilmesi, budanması, gübrelenmesi gibi konuların üzerinde duruldu.

        Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğinin koordinesinde düzenlenen 2 günlük eğitimde, 200 çiftçi katılım gerçekleştirildi.

        Katılımcılara eğitim sonrası yemek ikram edildi ve uygulamada kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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