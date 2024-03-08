Asarcık'ta ''Tarımda Doğru Uygulamalar '' eğitimi verildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde ''Tarımda Doğru Uygulamalar Eğitimi'' verildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde ''Tarımda Doğru Uygulamalar Eğitimi'' verildi.
Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçiye yönelik Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince 6-8 Mart tarihlerinde verilen eğitimde, ilçede üretimi yapılan fındığın kalitenin artırılması, bakımında yapılan yanlışların düzeltilmesi, doğru dikilmesi, budanması, gübrelenmesi gibi konuların üzerinde duruldu.
Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğinin koordinesinde düzenlenen 2 günlük eğitimde, 200 çiftçi katılım gerçekleştirildi.
Katılımcılara eğitim sonrası yemek ikram edildi ve uygulamada kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.
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