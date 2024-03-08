Asarcık'ta ''Tarımda Doğru Uygulamalar '' eğitimi verildi.

Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçiye yönelik Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince 6-8 Mart tarihlerinde verilen eğitimde, ilçede üretimi yapılan fındığın kalitenin artırılması, bakımında yapılan yanlışların düzeltilmesi, doğru dikilmesi, budanması, gübrelenmesi gibi konuların üzerinde duruldu.

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