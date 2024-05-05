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        Samsun'da 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:00
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        Samsun'da 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi Atakent Mahallesi'nde yakalayan ekipler, hükümlünün üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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