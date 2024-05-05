Samsun'da 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi Atakent Mahallesi'nde yakalayan ekipler, hükümlünün üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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