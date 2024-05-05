Samsun, Çankırı ve Kastamonu'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, Samsun, Çankırı ve Kastamonu'da protokol üyeleri ile bisikletseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde Yeşilay'ın katkılarıyla Samsun'da düzenlenen etkinlik kapsamında Atakum Gençlik Merkezi önünde toplanan protokol üyeleriyle birlikte yaklaşık 80 kadar bisikletçi, Çobanlı İskelesi önüne kadar pedal çevirerek başlangıç noktasına döndü.

Yaklaşık 7 kilometrelik parkurun sonunda yapılması planlanan pickleball etkinliği (raket sporu) ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Etkinliğe, Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Yeşilay Derneği Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Tavlı, etkinliğin sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - Çankırı Yeşilay Derneği Çankırı Şubesi tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, spor ve sağlıklı yaşam konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen bisiklet turunun Çankırı'da da yapıldığını belirtti. Yeşilay Derneği Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da 11. Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında gönüllü Yeşilay gençleri ve Çankırı halkıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bisiklet turunun sağlıkla pedal çevirme, bağımlılıkla mücadele edebilme, sağlıklı yaşama teşvik edebilme adına düzenlendiğine dikkati çeken Özcan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çınar da kulüp olarak "Bağımlılıkla mücadelede hazırız" imajını vermek ve bu düşüncelerle pedal çevirmek için bütün gençleri seferber ettiklerini, bu farkındalığı bütün Türkiye'ye yayacaklarını dile getirdi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile dernek üyeleri, gönüllüler ve vatandaşların katıldığı bisiklet turu, Karatekin Parkı'ndan başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda sona erdi.

- Kastamonu Kastamonu'da "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletli pedal çevirdi. Kışla Parkı'ndan başlayan tur, Sinanbey Parkı'ndan dönüldükten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Mesut Şeker, konuşmasında amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Sporun önemine değinen Şeker, "Biz Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıkla mücadele için her türlü etkinliği yapıyoruz. 2011 yılından bu tarafa da bisiklet turlarını, sağlıklı bir yaşam için, farkındalık için gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 11'incisini gerçekleştirdik. Kastamonu'da güzel bir etkinlik oldu. Buradaki amacımız sağlıklı bir yaşam için vatandaşa farkındalık oluşturmaktı. 250'den fazla katılımcı oldu. İnşallah amacına ulaşmıştır." diye konuştu.