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        Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un futbolcusu Osman Çelik, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Bundan sonra yukarıya doğru yükselişimiz inşallah devam edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:52 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:52
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        Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un futbolcusu Osman Çelik, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Bundan sonra yukarıya doğru yükselişimiz inşallah devam edecek." dedi.

        Çelik, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraftarın bu maçı çok istediğini söyledi.

        Maçın galibinin aslında Samsunspor taraftarı olduğunu belirten Çelik, "Onlara biz de güzel bir puan armağan edip onları da keyiflendirmek istiyoruz. Samsunspor taraftarı her şeyin en iyisine layık. Bugün de onurlu, mutluyuz. Zor bir 5 hafta geçirdik. Galibiyet alamadık. Bu süreçte biraz rahat kalmamız için gerekli önemli bir maçtı bizim için. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Bundan sonra yukarıya doğru yükselişimiz inşallah devam edecek." diye konuştu.

        Samsunsporlu Zeki Yavru ise geride kalan üç karşılaşmada puanlar alıp Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'de bırakmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Bu şehir ve bu camianın Süper Lig'de olmayı hak ettiğini aktaran Yavru, "Bu sezon bunu taraftarımız fazlasıyla gösterdi, iç sahada da deplasmanda da. Hepsine buradan birer birer çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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