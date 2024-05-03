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        Haberler Dünyadan Britney Spears'ın olaylı gecesi: Çıplak halde ve battaniyeye sarılarak otelden çıkarıldı

        Britney Spears'ın olaylı gecesi: Çıplak halde ve battaniyeye sarılarak otelden çıkarıldı

        Bir süredir bulunduğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle ruh sağlığı konusunda hayranlarını endişelendiren Britney Spears, kaldığı otelden çıplak olarak üzerine sadece battaniye sarılı bir şekilde çıkarıldı. Bir ambulansın otel önünde bekletildiği olaylı gecenin ardından Spears'ın sinir krizi geçirdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:16
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        Adı sürekli skandallarla anılan ünlü şarkıcı Britney Spears, bu defa sinir krizi haberiyle gündemde. Önceki gün erken saatlerde, Los Angeles'ta kaldığı Chateau Marmont adlı otelde sinir krizi geçirdiği için acil servise götürüldüğü öğrenildi.

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        Sanatçının ortaya çıkan fotoğraflarında çıplak olduğu, sadece battaniyeye sarıldığı ve kucağında bir yastık görülüyor.

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        Son zamanlardaki davranışlarıyla yeni bir sinir hastalığı açısından endişelere yol açan 42 yaşındaki Spears'ın bu görüntüleri, 2008'deki krizini anımsattı.

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        Kapıda bekleyen ambulansın sedyesi hazırlanırken şarkıcının otelden sadece iç çamaşırıyla ayrılması şaşkınlık yarattı.

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        Britney Spears'ın dizlerinde sıyrıklar olduğu ve yastığı göğsüne doğru bastırırken dağınık görüntüsü dikkat çekti. Ünlü şarkıcının yanında korumaları vardı.

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        Britney Spears'ın eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile büyük bir kavgaya tutuştuğu ve görgü tanıklarına göre otel çalışanları ile misafirlerini taciz ve tehdit ettiği iddia edildi.

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        Otel önünde bir ambulansın bekletildiği görülürken, ambulans görevlilerinden birinin, üzerinde Spears'ın eşyalarının bulunduğu bir sedyeyi ambulansa götürdüğü fark edildi. Ancak Spears'ın ambulansa bindirildiğine dair herhangi bir görüntü bulunmuyor.

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        Çıplak ayaklarla otel dışına çıkan Spears için, otel görevlileri ve korumaları tarafından görüntü alınması engellenmeye çalışıldı.

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        YALANLADI

        Olayın ardından Britney Spears, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İki sağlık çalışanının oteldeki odasına "yasal olmayan bir şekilde" girdiğini belirterek, tek ihtiyacı olan olan şeyin ayak bileği için buz olduğunu belirtti.

        Spears, odasında zıplamaya çalışırken düştüğünü söyleyerek ayağındaki şişliği sosyal medya hesabında paylaştı.

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        ANNESİNİ SUÇLADI

        Ünlü şarkıcı, yaşadığı olaydan annesi Lynne'i sorumlu tutarak; "Bu işin arkasında annemin olduğunu biliyorum. Onunla altı aydır konuşmuyordum. Hakkımda haberler çıkınca hemen beni aradı. Tuzağa düşürüldüm. Keşke büyükannem ve büyükannem olsaydı" dedi.

        Britney Spears, bu açıklamadan birkaç saat önce de "Haberler tamamen yalan. Her gün giderek daha fazla güçleniyorum" diyerek sinir krizi geçirdiği iddialarını yalanlayan bir mesaj paylaştı.

        #Britney Spears
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