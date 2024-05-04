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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Küçükçekmece'de Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı

        Küçükçekmece'de Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı

        İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in açılan çukura düşerek hayatını kaybetmesi üzerine açılan soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:27
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        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
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        Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bu kapsamda Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'yi gözaltına aldı.

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        Diğer şüpheliyi gözaltına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        OLAY

        Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

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