Jon Bon Jovi ve Cher'den ilişki itirafı: Kim haklı?
Bu hafta; Jon Bon Jovi'nin içine 100 kadınla ilişki sığdırdığını ima ettiği 35 yıllık evliliğinin, aslında eşi tarafından 'bir görmezden gelme başarısı' olduğunu öğrendik. Neyse ki Cher, imdadımıza yetişti de ilişki yorumuyla öfkemizi gülümseye çevirdi. Shaquille O'Neal'in pedikür aşkı ve Sharon Stone'un 'Kurtlar Vadisi' itirafıyla haftanın renkleri
35 YILLIK EVLİLİK ASLINDA 'BİR GÖRMEZDEN GELME BAŞARISIYMIŞ'
Bir rock yıldızının 35 yıl bir evliliği sürdürmesi pek çoğumuz için sıra dışı görünebilir, ama Bon Jovi bunu 'başarmış'! Tabii bu ne kadar 'lekesiz' bir başarı? Sorgulanabilir. Lise aşkı Dorothea Hurley ile en büyüğü 30, en küçüğü 20 yaşında dört çocuğu da sığdırdığı bir evlilik hayatı olan Bon Jovi, haftaya, özel hayatıyla ilgili sözleriyle damga vurdu. Geçen hafta "evliliğinde her zaman bir aziz olmadığını" itiraf etmişti. Bu hafta ise ABC kanalında katıldığı programda, hayatında 100 kadınla birlikte olduğunu ima etti. "Bir ilişki için zor olmalı. Gençsin ve bir seks sembolü olarak görülüyorsun. Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum. Ben Jon Bon Jovi'yim" sözleriyle, aslında 35 yıllık evliliğinin eşi tarafından 'bir görmezden gelme başarısı' olduğunu anlattı.
Bon Jovi, eşi Dorothea Hurley'nin, kendisinin zorlu turne programına gösterdiği 'hoşgörüyü' övdü. Turnede başından neler geçtiğine değinmese de bir 'seks sembolü' olarak görülen rock yıldızının, eşinden ayrı kaldığı zamanlardaki 'masumiyetini' sorgulamadan edemiyoruz, değil mi? Üstelik 1993'te çıkardığı 'Bed of Roses' adlı şarkısında geçmişte yaşadığı oyunlardan pişmanlık duyduğunu dile getirmesini de hatırlıyoruz.
"GENÇ ERKEKLERLE BİRLİKTEYİM ÇÜNKÜ YAŞITLARIM ÖLDÜ"
Haftanın en çok güldüren ve "İşte bu!" dedirten tespiti, Cher'den geldi. Elbette bir efsaneden de bu beklenirdi. Oscar dâhil bol ödüllü bir oyuncu ve şarkıcı olarak sanat dünyasındaki varlığını uzun yıllardır sürdüren 77 yaşındaki isim, en son kendisinden 39 yaş küçük Alexander Edwards ile ilişki yaşadı. 2022'de başlayan ilişkisi, geçen yıl sona erse de bu ilişkinin izi hâlâ bizde silinmedi. Sevgilisiyle aralarındaki yaş farkını eleştirenlere "Aşk matematikten anlamaz!" diye had bildirişinin ardından Cher, bu defa harika bir tespitle gündeme geldi: Genç erkeklerle birlikteyim. Çünkü benim yaşımdaki erkekler çok yaşlı ve artık hepsi öldü.
KURTLAR VADİSİ İTİRAFI: ONLARIN NE DEDİĞİNİ ANLAMIYORDUK
Sharon Stone, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında yıllar sonra bomba bir yorum yaptı. O dönem, Sharon Stone'un dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Necati Şaşmaz ile olan öpüşme sahnelerinin de olduğu iki bölüm, bir hayli yüksek izlenme oranı elde etmişti. TRT World'e konuk olan Sharon Stone, "Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikanedeydik. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk" dedi. 'Kurtlar Vadisi'nin setinin hayatında gördüğü en şık set olduğunu söyleyen Stone, bölüm için kendilerine çok iyi para verildiğini de açıkladı.
İÇİNDE BİR CİCİ KUŞ YATIYORMUŞ
2.16 metrelik NBA yıldızı Shaquille O'Neal, görünümündeki devasalığın ardında, ayak tırnaklarını ışıltılı ve desenli hale getirecek zevke sahip, naif bir ruh taşıyormuş. Her seansına bin dolar harcadığı pedikür bakımı itirafıyla hem şaşırttı hem gülümsetti. Kendi adını taşıyan podcast yayınında, "Ayaklarımın koktuğunu, çirkin olduklarını biliyorum ve onları boyamayı seviyorum. Ayak parmaklarımın güzel görünmesini istiyorum" dedi. Emekli Laker oyuncusu ayrıca "ışıltı ve desen" tercih ettiğini de belirtti. 40 sayı attığı ve ayaklarının büyük eziyet gördüğü bir maçta ayak tırnağının kopmasının ardından annesinin o tırnağı boyamasıyla pedikürü sevdiğini ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğini anlattı koca yürekli dev adam. Renk ve desen konusunda ısrarlı olamayız, ama bakımlı ayaklar konusunda Shaquille O'Neal harika bir rol model değil mi?