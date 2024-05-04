Güç seninle olsun: 4 Mayıs dünya Star Wars günü! Star Wars hakkında bilmediğiniz 15 şaşırtıcı bilgi!

Burtt sonunda porsuklar, aslanlar, foklar ve hatta Long Beach, California'dan bir deniz aygırı da dahil olmak üzere birkaç farklı yaratığın ulumalarını ve kükremelerini karıştırdı.

Bu eşsiz ses o kadar ikonik hale geldi ki, milyonlarca kez izlenen ve Chewie gibi nasıl konuşacağınıza dair adım adım kılavuz alabileceğiniz YouTube eğitimleri bile var.