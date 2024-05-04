Güç seninle olsun: 4 Mayıs dünya Star Wars günü! Star Wars hakkında bilmediğiniz 15 şaşırtıcı bilgi!
Çok, çok uzaklardaki galakside de yaşansa Star Wars evrenindeki bütün karakterler ve olaylar yıllardır hayatlarımıza eşlik etmeye devam ediyor. Her yıl 4 Mayıs'ta filmin hayranları tarafından "Star Wars" günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sizin için Star Wars evreni hakkında bilinmeyen 15 ilginç bilgiyi derledik. İşte detaylar, güç sizinle olsun...
Star Wars çizgi romanlarıyla hayatımıza gireli çok uzun zaman oldu. 1977'de ise "Star Wars: A New Hope" filmi ile hepimizin gönlünde başka bir serinin alamayacağı bir yer edindi. Seri o kadar sevildi ki her sene 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Hayranlar bu günü kutlamak için çeşitli kostümler giyiyor ve etkinlikler düzenliyor. Biz de Star Wars günü için seri hakkında bilinmeyen 15 bilgiyi derledik, işte detaylar...
1. IŞIN KILIÇLARININ RENKLERİ VE ANLAMLARI
Jedi'ların ilk zamanlarında rütbeleri ayırt etmek için farklı renkler kullanılıyordu. Mavi veya yeşil kristallerden yapılmış ışın kılıçları, bir Jedi'ın Muhafız mı yoksa Konsolosluk mu olduğunu gösteriyordu.
Daha egzotik renkler, elde edilmesi çok zor olan ve çoğu zaman nesiller boyunca aktarılan kristallerden yapılıyordu. Daha sonraki yıllarda bu ayrım Jedi'lar arasında geçerliliğini yitirdi.
2. “BEN SENİN BABANIM" OYUNCU KADROSUNDAN BİLE SIR OLARAK SAKLANDI
Tüm zamanların en büyük sinematik açıklamalarından biri, çekimler sırasında çok sıkı korunan bir sır olarak saklandı. "Ben senin babanım" cümlesi senaryoda "Obi-Wan babanı öldürdü" şeklinde kaleme alınmıştı.
Sahneyi çekmeden birkaç dakika önce Luke'un mirasının gerçeği kendisine söylenen Mark Hammill dışında, hem oyuncular hem de ekip bunun gerçek replik olduğuna inanıyordu.
3. YODA, 'SAVAŞÇI' ANLAMINA GELEN SANSKRİTÇE BİR KELİMEDİR
Aslında bu bir tartışma konusudur; aynı zamanda İbranice "bilen" anlamına gelen “Yode'a” kelimesine de dayanıyor olabilir. Senaryonun ilk taslaklarında, Minch Yoda olarak değiştirilmeden önce adı Buffy idi ve sonunda sadece Yoda oldu.
4. CHEWBACCA'NIN SESİ PORSUK, ASLAN VE FOK KARIŞIMIDIR
Bir Wookiee hırladığında, hem tanıdık hem de tamamen benzersiz bir ses çıkarır. Ben Brutt, Chewbacca için sadece kızgın bir ayının sesinden daha fazlasını istiyordu.
Burtt bir keresinde "[Chewbacca'nın] eklemli dudakları yok." diye belirtmişti. "Temel olarak ağzını açıp kapatabiliyordu. Dolayısıyla onunki gibi bir ağızdan geldiğine inandırıcı bir ses de yaratmanız gerekiyordu."
Burtt sonunda porsuklar, aslanlar, foklar ve hatta Long Beach, California'dan bir deniz aygırı da dahil olmak üzere birkaç farklı yaratığın ulumalarını ve kükremelerini karıştırdı.
Bu eşsiz ses o kadar ikonik hale geldi ki, milyonlarca kez izlenen ve Chewie gibi nasıl konuşacağınıza dair adım adım kılavuz alabileceğiniz YouTube eğitimleri bile var.
5. 4 MAYIS ASLINDA BİR KELİME OYUNUNDAN KAYNAKLANIYOR
Dünya Star Wars gününün 4 Mayıs olması aslında tamamen filmin İngilizce sloganına dayanıyor. Türkçesini “Güç seninle olsun.” Olarak bildiğimi “May the force be with you.” Sloganı küçük bir kelime oyununa uğradı.
“May the fourth be with you.” olarak değiştirilen slogan hayranlar tarafından belirlendi. Aslında Lucas Film “Star Wars” günü için herhangi bir eylem almamıştı. Bu tamamen hayranların yarattığı bir kelime oyunu ile ortaya çıktı.
6. STAR WARS KOLEKSİYON PARALARINI YASAL ÖDEME ARACI OLARAK KABUL EDEN KÜÇÜK BİR GÜNEY PASİFİK ADASI VAR
Yeni Zelanda kıyılarının 4.023 kilometre açığındaki küçük Polinezya adası Niue, “çok uzak bir galaksi” olmayabilir ancak Los Angeles Times'a göre bu gezegende mal ve hizmetler için ödeme yapabileceğiniz tek yer. Luke Skywalker, C-3PO ve diğer Star Wars karakterlerinin yer aldığı koleksiyon paralarını burada kullanabilirsiniz.
7. ORİJİNAL AÇILIŞ MANUEL OLARAK OLUŞTURULDU
Star Wars filmlerinin vazgeçilmezlerinden biri açılış sekansıdır: Siyah bir arka plan, sarı harfler ve "Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside..." diye başlayan bir cümle.
Bu grafikler yıllar içinde büyük güncellemelere uğrasa da, ilk filmin açılış taraması herhangi bir görsel efekt olmadan oluşturuldu. Bunun yerine ekip, üzerine sarı harfler basılmış, siyah kağıt kullanarak parçaları bir araya getirdi.
8. DANİEL CRAİG, GÜÇ UYANIYOR'DA KÜÇÜK BİR ROL OYNADI
Bir röportajda bunu inkar etmesine rağmen, James Bond yıldızı gerçekten de Güç Uyanıyor'un komik sahnelerinden birinde Stormtrooper'ı canlandırdı.
İzleyiciler, Rey'in Güç'ü onun üzerinde kullanmaya çalıştığı ve başlangıçta başarısız olduğu filmin en komik anlarından birini hatırlayabilir. Sonunda Craig'in fırtına askerini kısıtlamalarını kaldırmaya ve silahını bırakmaya ikna ederek başarılı olur.
9. SPOTIFY’DA STAR WARS SOUNDTRACKLERİNİ BİR IŞIN KILICI İLE DİNLEYEBİLİRSİNİZ
Eğer Spotify’da John Williams’ın Star Wars film müziklerini dinlerseniz ilerleme çubuğunda müziğin aslında bir ışın kılıcı olarak gözüktüğünü göreceksiniz.
10. YODA ASLINDA BİR MAYMUN TARAFINDAN OYNANACAKTI
Yoda'nın animatronik ve kuklacılıkla usta kuklacı Frank Oz tarafından yaratılmasından çok önce, plan gerçek bir aktörü işe almaktı... bir maymun aktörü. The Making of Star Wars: Empire Strikes Back'e göre, gerçek bir maymuna Yoda kostümü ve maskesi giydirmeyi planladılar.
Şans eseri, önce 2001: A Space Odyssey'de çalışmış bir ekip üyesi, filmin açılışında kullanılan maymunların büyük bir baş ağrısı olduğuna dikkat çekti ve bu, Empire film yapımcılarını Yoda maymunlarını filmde kullanmamaya ikna etmeye yetti.
11. GEORGE LUCAS FİYASKO OLACAĞINI DÜŞÜNDÜ VE TATİLE GİTMEK İÇİN GALAYI ATLADI
Yönetmen Lucas, Star Wars'un vizyon tarihi yaklaştığında pek özgüvenli değildi: Filmin gişede kalacağına o kadar ikna olmuştu ki, filmin galasına katılmadı, bunun yerine tatile çıkmaya karar verdi.
12. JAWA’LAR “ZULUCA” KONUŞUYOR
Küçük Jawa'ların aslında hangi dilde konuştuğunu hiç merak ettiniz mi? Yeni bir dil icat etmek yerine mevcut bir dili benimsemenin aslında daha kolay olduğunu düşünen ses uzmanı Ben Burtt, Jawa'ların büyük ölçüde hızlandırılmış da olsa Zuluca konuşmasını sağladı.
13. JEDI’LAR JAPONYA’DAN GELİYOR
George Lucas'ın bir kelimeyi veya ifadeyi duyup onu kendi kullanımı için kullanmasının bir başka örneğinde yönetmen, Japonya'daki bir TV şovunu tanımlamak için kullanılan 'Jidai Geki' tanımını duydu.
Bu, "dönem macera draması" olarak tercüme ediliyor.
Lucas bu kelimeyi o kadar beğendi ki kadim uzay topluluğuna bu ismi verdi.
14. ASLINDA EWOK’LAR ÇOK ANLAMLI KONUŞUYOR… EĞER YAVAŞLATIRSANIZ
Ewoks'un dili garip hecelerin garip bir birleşimi gibi görünüyor, ama tamamen uydurma değil. Onların ayırt edici konuşması, Tibetçe ifadeleri bazı Nepalce sözcüklerle bir araya getiren ses tasarımcısı Ben Burtt'un eseriydi. Söyledikleri aslında gerçektir, sadece hızlandırılmış ve/veya tersten söylenmiştir.
15. ORİJİNAL FİLMİN ADI 1981’E KADAR FARKLIYDI!
Geriye dönüp bakıldığında hayranlar, 1977 yılında vizyona giren filmin “Star Wars: Bölüm IV - Yeni Bir Umut” olduğunu biliyor ancak başlangıçta adı bu değildi. Kısaca " Yıldız Savaşları " olarak adlandırıldı ve birkaç yıldır herkes ona böyle seslendi.
Filmin 1981'deki üçüncü yeniden gösterime girmesine kadar, adı Star Wars: Yeni Bir Umut olarak değiştirildi. Bu değişiklik o zamandan beri Skywalker Saga'daki tüm filmlere uygulandı.
Kaynak: Ranker, Hmw, Best Life, Virgin Media
Fotoğraf kaynak: Spotify, IMDb