Güç seninle olsun: 4 Mayıs dünya Star Wars günü! Star Wars hakkında bilmediğiniz 15 şaşırtıcı bilgi!

5. 4 MAYIS ASLINDA BİR KELİME OYUNUNDAN KAYNAKLANIYOR

Dünya Star Wars gününün 4 Mayıs olması aslında tamamen filmin İngilizce sloganına dayanıyor. Türkçesini “Güç seninle olsun.” Olarak bildiğimi “May the force be with you.” Sloganı küçük bir kelime oyununa uğradı.