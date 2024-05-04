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        Haberler Gündem Kadınlar domates kasası yarışmasında nefesleri kesti

        Kadınlar domates kasası yarışmasında nefesleri kesti

        Antalya'nın Kumluca ilçesi ve çevre ilçelerdeki seralarda çalışan vatandaşların katılımıyla domates kasası taşıma, domates çekme ve halat yarışları düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, kadınlar domates kasası yarışmasında nefesleri kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:17
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        Nefesleri kestiler
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme yarışmaları yapıldı.

        Kumluca ve çevre ilçelerden katılan kadınlar, Kumluca Şehir Stadında düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadele etti.

        DOMATES TAŞIYANDAN DOMATES YİYENE

        Domates kasası taşıma yarışmasında, 3 dakikada 24 domates kasası taşıyan Zeynep Keyikçi birinci, 21 domates kasası taşıyan Hatice Işık ikinci, 17 domates kasası taşıyan Hörü Alkan üçüncü oldu.

        Domates yeme yarışmasında da 3 dakikada 1 kilo 362 gram domates yiyen Ayşegül Aydın birinci, 1 kilo 216 gram domates yiyen Ayşe Akyürek ikinci, 1 kilo 178 gram domates yiyen Mefaret Ünal ise üçüncü sırada yer aldı.

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        RENKLİ GÖRÜNTÜLER

        Sekiz takımın katıldığı halat çekme yarışmasında ise finalde Kumluca Belediyesi takımıyla karşılaşan Kaşlılar takımı, zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyon oldu. Yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

        NEŞELİ BİR HAFTA

        Yarışmada en fazla domates kasası taşıyan Zeynep Keyikçi, sera işçisi olduğunu ve her gün sayısız domates kasası taşıdığını söyledi.

        Yarışmada birinci olduğu için mutluluğunu dile getiren Keyikçi, festival dolayısıyla neşeli bir hafta geçirdiklerini kaydetti.

        BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADILAR

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        Halat çekme yarışmasında birinci olan Kaşlılar takımının kaptanı Saliha Güçlü de her gün serada çalışan kadınların bugün hünerlerini sergilediğini belirtti. Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Güçlü, geçen yıl aynı yarışmada ikinci olduklarını belirterek "Bu yıl birinciliği kaptırmadık." dedi.

        Yarışma sonunda başarılı olan kadınlara, protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli ödül ve hediyeler verildi.

        HEM EĞLENİP, HEM YARIŞTILAR

        Etkinlikte, Kumluca Belediyesi tiyatrocuları Uğur Duran ve Mehmet Karakaya kısa oyun sergiledi, müzisyen Tuğba Karakuş konser verdi.

        Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Antalya
        #domates festivali
        #haberler
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