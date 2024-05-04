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        Haberler Dünya Çin, Filipinler'le Güney Çin Denizi'ne dair gizli mutabakatın detaylarını açıkladı

        Çin, Filipinler ile Güney Çin Denizi'ne dair gizli mutabakatın detaylarını açıkladı

        Çin, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Pekin yönetimiyle Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafına konu olan bölgelere dair vardığı iddia edilen mutabakatın detaylarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:41
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        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
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        Çin'in Manila Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016'da Pekin'i ziyaretinde, iki ülkenin ihtilaflı adalar çevresindeki hareket tarzına ilişkin "geçici özel düzenleme" üzerinde anlaştığı iddia edildi.

        Açıklamada, mutabakat kapsamında, ihtilaflı adaların çevresinde küçük ölçekli balıkçılığa izin verilmesine, buna karşın donanma, sahil güvenlik ve diğer resmi gemi ve uçakların 12 deniz mili (22 kilometre) içinde adaların "kara suları" olarak anılan bölgelere erişiminin kısıtlanmasında anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

        Filipinler tarafının son 7 yılda anlaşmaya uyduğu ancak geçen yıldan itibaren "kendi siyasi gündemini tatmin etmek için" mutabakatı bozduğu savunulan açıklamada, "Çin ile Filipinler arasında bir yılı aşkın süredir denizlerde sürekli yaşanan sürtüşmelerin temel sebebi budur." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, Duterte'nin, Filipinler'in İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturan savaş gemisine ikmal yapılmasına Çin tarafından yerinde kontrol edilmesi ve inşaat malzemesi taşınmaması şartıyla izin verilmesini kabul ettiği de ileri sürüldü.

        DUTERTE VE MARCOS İDDİAYI REDDETMİŞTİ

        Çin'in gizli mutabakata dair iddiası, hem Duterte hem de görevdeki Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. tarafından reddedilmişti.

        2016'daki ziyaretinde yalnızca Güney Çin Denizi'nde "statükonun sürdürülmesi" konusunda mutabakata vardıklarını belirten Duterte, "Devlet Başkanı Şi ile el sıkışmamız dışında hatırladığım tek şey, 'statüko'; kullandığımız sözcük buydu. Temas olmayacak, hareket olmayacak, silahlı devriye olmayacak ve cepheleşme olmayacak." demişti.

        Duterte, savaş gemisine inşaat malzemesi taşınmaması konusunda anlaşmaya varıp varmadıklarına ilişkin ise bunun da yazılı bir taahhüt değil, statükoyu korumaya yönelik bir centilmenlik anlaşması olduğunu vurgulamıştı.

        Haziran 2022'de iktidara gelen Devlet Başkanı Marcos ise ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin tarafının gizli mutabakatın varlığında ısrar ettiğini, ancak kendisinin böyle bir uzlaşmadan haberdar olmadığını belirterek, "Eğer böyle bir gizli anlaşma varsa ben şimdi yürürlükten kaldırıyorum." diye konuşmuştu.

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        Marcos'un kuzeni, Temsilciler Meclisi Başkanı Ferdinand Martin Romualdez, Duterte'nin "centilmenlik anlaşması" dediği mutabakat konusunda soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

        İKİNCİ THOMAS SIĞI

        Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, iki ülke arasında ihtilaflı deniz bölgeleri arasında yer alıyor.

        Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığ resifte, Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

        Pekin yönetimi, karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geminin geri çekilmesi ve resifin eski haline getirilmesini talep ediyor.

        GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

        Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

        Çin, ilk kez 1947'de yayınladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

        Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

        Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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