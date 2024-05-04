Gişelerde en başarılı 10 spor filmi

6. CREED II (2018)



İlk Rocky filminden de hatırladığımız gibi, bir boksör tribünler ya da unvandan çok sevdikleri için çıkmalıdır ringe ve bir amaç uğruna dövüşmelidir. Aksi halde, ringde işler yürümez... “Creed II”, işte Adonis Creed'in (Michael B. Jordan) bu gerçeği anladığı film... Bir olgunlaşma hikâyesi de diyebiliriz. Creed ilk filmde boksun hayatının anlamı olduğunu keşfetmişti, burada ise gerçek bir boksör olmayı öğreniyor. Karşısındaki rakip ise yıllar önce babası Apollo’yu ringde öldüren Ivan Drago’nun (Dolph Lundgren) oğlu Viktor Drago (Florin Muntenau). Genç Drago'nun daha maç başlamadan birkaç adım önde olduğunu hissetmemek mümkün değil. Alt sınıftan gelen, yoksul, hırslı bir boksör ve ringde bütün kalbiyle dövüşüyor. Babasının içinde büyüttüğü öfkenin verdiği güçle atıyor yumruklarını... Creed ise kafası karışık bir durumda. İntikam almak için çıkmak istiyor ringe... Ama intikam hissi onu motive edemiyor. Tam aksine, korkutuyor. Şampiyonluğun verdiği kibir ise onu daha da yalnızlaştırıyor.

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