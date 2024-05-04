Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Bola, Benasser, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Raman, Holse, Moundilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez, Baniya, Meunier, Umut Güneş, Mendy, Enis Bardhi, Pepe, Trezeguet, Onuachu
Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Enis Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 39 Benasser (Yılport Samsunspor)
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