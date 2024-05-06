İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!

Samsun'un İlkadım ilçesinde alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN VURDU AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Ekipler Saadet Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.