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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!

        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!

        Samsun'da, ortaokul öğretmeni 43 yaşındaki Saadet Ç., boşanma aşamasındaki kocası 48 yaşındaki Adem Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı. Katil kocanın, "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:00
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        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TARTIŞMANIN ARDINDAN VURDU

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekipler Saadet Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ VE ÖĞRETMENDİ

        İki çocuk annesi Saadet Ç.'nin bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.

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