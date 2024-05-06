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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?

        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; geçtiğimiz nisan ayında en az 32 kadın öldürüldü, 13 kadın ise şüpheli şekilde öldü. İşte, kahreden rapordan dikkat çeken başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:15
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        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
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        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2024 Nisan ayına ait veri raporunu yayımladı. Rapor, Nisan ayında Türkiye genelinde 32 kadının öldürüldüğünü ve 13 kadın ölümünün şüpheli olduğunu belirtildi.

        YÜZDE 59 ESKİ YA DA MEVCUT EŞ ÖLDÜRDÜ

        Raporun detaylarına göre, öldürülen kadınların yüzde 59'u mevcut veya eski eşleri tarafından hayatını kaybetti. En yaygın cinayet yerinin yüzde 56 ile kadınların kendi evleri olduğu tespit edildi. Ayrıca, öldürülen kadınların yine yüzde 56'sı ateşli silahlarla yaşamını yitirdi.

        "13 KADININ ÖLÜMÜ İSE ŞÜPHELİ"

        Raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu ay 32 kadın cinayeti işlenmiş, 13 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 32 kadından 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i annesinin babasıyla barışmaması bahanesiyle, 1’i kedi beslediği bahanesiyle, 1 kız çocuğu; taş attığı bahanesiyle, 1’i ekonomik bahanelerle öldürüldü.

        "18 KADININ HANGİ BAHANEYLE KATLEDİLDİĞİ BELLİ DEĞİL"

        18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur.

        Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."

        ÖLDÜRÜLEN KADINLAR

        Sevda Meşe, Tuğçe A,. Selma Çiftçi, Gülseren Yıldırım, Yıldız Yılmaz, Besra Kırmızı, Semanur Çakır, Petek Aksak, Buse Ateş Suna, Esma Işık, Yonca Kazan Coşkun, Nursel Yılmaz, Türkan Abay, Kübra Kanat, Asya Can, Emine Boynueğri, Sahure Dudu Bahçeci, Meltem Zengin, Rozerin Yıldız, Emine Derviş, Sultan Akgül, F. C., İlknur Çetin, Selin Yalın, N. A., Buse Demirkıran, A. K., Gülcan Güneş, Nazlı Tepedir, Hivda Temel, Esra Yıldız, Gözde Yılmaz.

        ŞÜPHELİ BİÇİMDE ÖLDÜRÜLEN KADINLAR

        Pembe Aykut, Selda D., Gaye Kayan, M. B., Ayşe Tek, Suna S., Ş. B., Birgül Kılıç, Betül Kurt, Fatma D., Aysel Arslan, S. D., Leyla Akyol."

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