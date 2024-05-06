Tekirdağ'da binada patlama!
Tekirdağ Çorlu'da bir binada patlama meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Olayda binanın bulunduğu sokak da savaş alanına döndü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre ilçede 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu.
Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
"DEPREM OLDU SANDIK"
Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.