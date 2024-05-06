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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da binada patlama! - Son dakika haberi

        Tekirdağ'da binada patlama!

        Tekirdağ Çorlu'da bir binada patlama meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında yaşanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Olayda binanın bulunduğu sokak da savaş alanına döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:18
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

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        DHA'nın haberine göre ilçede 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu.

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        Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

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        Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        "DEPREM OLDU SANDIK"

        Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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        #son dakika
        #Tekirdağ
        #Çorlu
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