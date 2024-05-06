O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!

İzmir'de iddiaya göre, saat 01.00 sıralarında Bornova Küçükpark Meydanı'nda iki kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS KAVGA EDENLERİ AYIRDI DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine gelen polis, kavga eden iki kişiyi ayırdı. Kavgaya karıştığı tespit edilen E.O.D. (25) ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

KASKLI POLİSE KAFA ATTI REKLAM Polis ekiplerine zorluk çıkarttığı öğrenilen E.O.D., gözaltına alınacağı sırada yanında bulunan ve kaskı olduğu öğrenilen Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuruna kafa attı.