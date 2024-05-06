'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
'Titanic' ve 'Yüzüklerin Efendisi' gibi fenomen filmlerde başrol oynayan Bernard Hill, pazar günü hayata veda etti
'1997 yapımı Oscar ödüllü 'Titanic' ile yine Oscar ödüllü 2001 yapımı 'Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusu Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.
'KAPTAN EDWARD SMITH'İ CANLANDIRDI
Menajerinin yaptığı açıklamaya göre; 'Titanic'te 'Kaptan Edward Smith'i canlandıran Bernard Hill, pazar günü sabah saatlerinde son nefesini verdi.
'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ İLE IŞILTILI BİR KARİYER EDİNDİ
Bir çocuk babası olan Bernard Hill, 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesinde canlandırdığı 'Kral Theoden' karakteriyle de ışıltılı bir kariyer edindi.
YENİ ÇALIŞMASININ YAYINLANDIĞI GÜN ÖLDÜ
Bernard Hill, pazar günü yayınlanmaya başlayan BBC draması 'The Responder'ın ikinci serisiyle ekranlara dönecekti.