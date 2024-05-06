3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!

Gümüşhane'de olay, önceki akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvede meydana geldi.

İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre A.P.D. (38) ve Alpaslan Yıldırım (47) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

YILDIRIM 2 KEZ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI Kavgada A.P.D. tarafından göğüs bölgesinden iki kere bıçaklanan Alpaslan Yıldırım, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.