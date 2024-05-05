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        Samsun 8. İnşaat Fuarı sona erdi

        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen 8. Samsun İnşaat Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 20:14 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:14
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        Samsun 8. İnşaat Fuarı sona erdi
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        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen 8. Samsun İnşaat Fuarı sona erdi.

        Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve KOSGEB'in desteğiyle düzenlenen ve 4 gün süren fuara 53 firma katıldı.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler, vatandaşlara afetler karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Stanttaki görevliler broşür dağıttı, nasıl AFAD gönüllüsü olunabileceği hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

        TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, AA muhabirine, Samsun'un ürün çeşitliliği açısından zengin olduğunu dile getirdi.

        Fuarda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladıklarını belirten Çamaş, "Yaklaşık 10 ülkeden yabancı ziyaretçilerimiz oldu. Yabancı ziyaretçilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalarla iş bağlantıları yapma fırsatı buldular. Yaklaşık 15 bin civarında ziyaretçi olacak gibi görünüyor." dedi.

        Samsun'un çevresindeki illere ana depo olma özelliği taşıyan bir kent olduğunu söyleyen Çamaş, şunları kaydetti:

        "17-18 tane il var. Bu iller özellikle inşaat sektöründe Samsun'dan besleniyor. Bu anlamda fuarımız çok pozitif geçti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar ilgililere, profesyonellere, mimarlara, mühendislere, satın alma müdürlerine, ustalara bu ürünlerini, yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buldular. Eylül ayına kitap fuarıyla başlıyoruz, hemen peşinden tarım fuarını yapacağız ve 2014'ü bu şekilde tamamlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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