Havza'da hafta sonu 12 mahallede "afat kurbanı" kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde düzenlenen "afat kurbanı" etkinlikleri devam ediyor.

Hafta sonu Çiftlik, Boyalı, Yeşilalan, İmircik, Mısmılağaç, Bekdiğin, Kamlık, Aslançayır, Pınarçayır, Ilıca, Ereli ve Ortaklar mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti