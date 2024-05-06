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        Haberler Yaşam Evcil hayvanların gizli oyunu: Saklambaç ustası olan bu 9 kediden kaç tanesini bulabilirsiniz?

        Evcil hayvanların gizli oyunu: Saklambaç ustası olan bu 9 kediden kaç tanesini bulabilirsiniz?

        Kediler için herhangi bir sınırlama var mı? Kedigillerle yaşayanlar, onların küçük ninjalar gibi olduklarını ve evinizin en ulaşılmaz köşelerine zahmetsizce ulaşabileceklerini bilirler. Peki, bu kediler evde veya bahçede ne gibi yerlere saklanıyor olabilir? İşte, sizin için fotoğrafta görmekte zorlanacağınız 9 kedi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:16
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        Sahiplerinin evlerinde gizlenen ve çeşitli saklanma noktalarını keşfeden ev kedileri, bazen oldukça sıradışı yerlerde bulunabiliyor. Haberimizde genellikle sıkıldıklarında evdeki veya bahçedeki en olmadık yerlere giren kedilerin fotoğraflarını derledik. İşte, fotoğraflarda gizli olan kedilerden kaç tanesini bulabileceğinizi test edebileceğiniz mini 9 bulmaca!

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        1. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        3

        Cevap: Kedi camın önünde duruyor.

        4

        2.soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        5

        Cevap: Kedi çalılıkların arasında saklanıyor.

        6

        3. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        7

        Cevap: Kedi traktörün sepetinde duruyor.

        8

        4. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        9

        Cevap: Bilgisayarın kasasının orada saklanıyor.

        10

        5. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        11

        Cevap: Kedi, televizyonun köşesine saklanmış.

        12

        6. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        13

        Cevap: Kedi, yatağın altında duruyor.

        14

        7. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        15

        Cevap: Odadaki dolabın üstüne çıkmış, uzanıyor.

        16

        8. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

        17

        Cevap: Siyah sırt çantasının arkasında kamufle olmuş şekilde bir kedi duruyor.

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        9. soru: Fotoğrafta gizli olan kediyi bulabilir misiniz?

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        Cevap: Kedi sağdaki saksının arkasındaki ağacın dibinde bulunuyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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