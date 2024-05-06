Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı

Sultangazi'de 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre yangın sırasında dairede bulunan anne ve 2 çocuğunu komşular kurtardı.

KOMŞULARI KURTARDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı daireyle üst katta bulunan evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 09.30 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Suriyeli ailenin yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören komşular anne ve 2 çocuğunu binanın arka tarafındaki bahçe kısmından çıkararak kurtardı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve 2 çocuğunu ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi. REKLAM

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında, bodrum kattaki daire ve üst katındaki evde maddi hasar oluştu.