Uzmanlar açıkladı: Gece veya sabah duş almaktan hangisi sağlık için daha iyi sonuçlar veriyor?
Duş almak çoğu insanın günlük rutininin temel bir parçası olduğundan dolayı bazı insanlar, ne zaman duş alınması gerektiğine dair bir tartışma yürütüyor. Hatta savundukları düşüncenin bilimle desteklendiğini iddia ediyorlar. Peki, gerçekten tercih edilen duş alma zamanı (sabah veya gece) sağlığı iyi yönden etkileyebilir mi?
Duş almak, insanların günaşırı yaptığı rutin eylemlerden biri. Bununla birlikte bazı insanlar, vücutlarına iyi geldiğini düşündükleri zaman aralığında duşa girmeyi tercih ediyor. Biz de bu yüzden haberimizde ''gerçekten duş almanın saati var mı, hangi saatte duş almak daha sağlıklı?'' gibi merak edilen soruların cevaplarını uzmanlardan alarak sizler için derledik. İşte, detaylar..
SABAH DUŞ ALMAK NE GİBİ ETKİLERE SAHİP?
Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi dermatoloji profesörü Cindy Wassef’e göre insanlar uyurken çarşaflarında veya ciltlerinde bakteri birikebiliyor. Bununla birlikte uyurken terleme eğiliminde olan insanların cildi de bu durumdan etkilenir, tüm bu sebeplerden sabahları duş almak vücuda yapışan pislikleri arındırmaya yardımcı olabilir.
Bunun yanı sıra, Charlottesville Nöroloji ve Uyku Tıbbı nörologu ve uyku tıbbı doktoru W. Christopher Winter, vücudun uyanmak için belirli ipuçlarına güvendiğini ve duş almanın bunlardan biri olabileceğini düşünüyor. Yani Winter’a göre özellikle soğuk duş almak, vücudun norepinefrin ve dopamin (iyi hissetme hormonu) gibi nörotransmitterleri salgılamasını sağlayarak kişinin sabahları daha uyanık olmasına yardım eder.
GECE DUŞ ALMAK İÇİN DE SEBEPLER VAR!
Bazı uzmanlara göre sabah duşunun yararlarının yanı sıra geceleri duş almanın da başka avantajları var. Mount Sinai Hastanesi dermatoloji bölümünde kozmetik ve klinik araştırma direktörü Joshua Zeichner’a göre yatmadan önce duşa girmek, bir gün boyunca kir ve patojenlere maruz kaldıktan sonra cildi temizler.
GECE DUŞ ALMAK ALERJİSİ OLANLARA DAHA İYİ GELİYOR
Mevsimsel alerjisi olanların yatmadan önce duş alması, gece alerji semptomlarını etkileyebilecek kalıcı polenlerden kurtulmaları açısından daha iyi olduğundan yatmadan önce duş almaları önerilir. Bununla birlikte, kuru veya egzamaya eğilimli cildi olan kişiler için nemlendirme rutinine gece duş almak daha iyi gelebilir.
SADECE BİR TANESİNİ SEÇMELİSİNİZ
Wassef’a göre çok sık duş almak cildi ve saçları kuru ve parlaksız bırakabiliyor bu yüzden gün içerisinde ya sadece akşam ya da sabah duş alınması gerekiyor. Bununla birlikte, dermatoloji profesörü Ife J. Rodney’e göre günde iki kez sabun kullanmak cildin nemini alıp kurutabilir bu yüzden eğer iki kez duş alınması gerekiyorsa temizleme yağı kullanılmasını öneriyor.
İKİ DUŞ DA SAĞLIKLI OLARAK GÖRÜLÜYOR!
Buffalo Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Thomas Russo, ''Sabah veya gece duş almanız gerektiğini söyleyen hiçbir bilimsel literatür yok" dedi. Russo ile aynı görüşte olan uzmanlardan Rodney ise kişini yaşam tarzına en uygun olanı seçmesi gerektiğini düşünüyor.
Yani ideal duş programınıza karar verirken normal egzersiz rutininizi, cilt rahatsızlıklarınızı veya alerjilerinizi ve uyku endişelerinizi göz önünde bulundurduktan sonra istenilen saatte duş alınabilir.
Kaynak: Health