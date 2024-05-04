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        Haberler Gündem Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı - En Son Haberler

        Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

        Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cizre'de etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.05.2024 - 21:55 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:53
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        Şırnak'ı sel vurdu
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        Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

        CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı. Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.

        OTOMOBİL MENFEZE SIKIŞTI

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA
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        Cizre'ye bağlı Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yafes Mahallesinde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi. Nur Mahallesinde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı. Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

        SÜRÜCÜLER ZORLUK ÇEKTİ

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        SEL SULARINA KAPILAN 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        VALİ CEVDET ATAY İNCELEMELERDE BULUNDU

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, şiddetli yağış nedeniyle selin meydana geldiği Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Vali Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ile birlikte sel mağduru vatandaşları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, hasar tespit komisyonu üyelerinin sahada olduğunu, evleri kullanılmaz halde olan vatandaşların başka evlere yerleştirilerek kiralarının ödeneceğini, mobilya ve ev eşyası yardımı yapılacağını söyledi. Vali Atay, ilçede sel bölgelerindeki temizlik çalışmalarının bir an önce yapılması için talimat verdi.

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        #şırnak
        #Cizre sel
        #haberler
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