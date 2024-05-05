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        Haberler Dünya İspanyol bakanın Arjantin Devlet Başkanı Milei hakkında sözleri kriz yarattı

        İspanyol bakanın Arjantin Devlet Başkanı Milei hakkında sözleri kriz yarattı

        İspanya Ulaştırma Bakanı Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei hakkındaki "Hangi maddeyi kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor" sözleri iki ülke arasında kriz yarattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:42
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        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
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        İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'i hedef alarak yaptığı gaf, iki ülke arasında son yıllardaki en büyük diplomatik krize neden oldu.

        "HANGİ MADDELERİ KULLANIYOR BİLMİYORUM AMA..."

        Bakan Puente, 3 Mayıs'ta Salamanca kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Milei'yi televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki; hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu." ifadelerini kullandı.

        ARTJANTİN'DEN SERT YANIT

        Bu ifadeler üzerine yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıfta bulunarak sert dille suçladı.

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        Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğunu" iddia ederek "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

        Açıklamada ayrıca, "Pedro Sanchez, ayrılıkçılarla (Bask ve Katalan siyasi partileri kastederek) anlaşarak ve İspanya'nın dağılmasına yol açarak Krallığın birliğini tehlikeye attı. Yasa dışı göçe izin vererek İspanyol kadınlarını riske attı. Sadece yoksulluk ve ölüm getiren sosyalist politikalarıyla orta sınıfı tehlikeye attı. Biz Arjantinliler, bize sefalet ve çöküş getiren modeli değiştirmeyi seçiyoruz. İspanyol halkının da yakın zamanda yeniden özgür yaşamayı seçeceğini umuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

        İSPANYA HÜKÜMETİNDEN KRİZİ YUMUŞATMA ÇABASI

        Bunun ardından İspanya hükümeti de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "iki ülke ve iki dost halk arasındaki ilişkilerle bağdaşmayan, Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi'nin kullandığı ifadeleri tamamen reddettiğini" bildirdi.

        Krizi yumuşatmaya çalıştığı gözlenen İspanya hükümeti, "Arjantin halkıyla kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve korunması için çalışmaya devam edeceğini" duyurdu.

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        #Arjantin
        #İspanya
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