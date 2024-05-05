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        Galatasaray - Sivasspor | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Sivasspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Bülent Uygun'la çıkış yakalayan rakibini yenerek puan farkını korumayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:15
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.

        11' Ziyech

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Arda Kardeşler

        STAT: RAMS Park

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Rey Manaj

        TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

        PUAN REKORUNU KIRMAYA 1 PUAN KALDI

        Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

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        Galatasaray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

        PUAN KAYBI YAŞADIĞI DÖRT TAKIMDAN BİRİ SİVASSPOR

        Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

        SÜPER LİG'DE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

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        SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

        SON BEŞ MAÇINDA 16 GOL ATTI

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. Galatasaray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.

        ICARDI'NİN HEDEFİ GOL KRALLIĞI

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Arjantinli santrfor, Sivasspor mücadelesinde takımının gol umudu olacak.

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