        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 00:10
        Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        M.K. (21) ile M.B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, yanındaki av tüfeğiyle M.B'ye ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu M.B. ile o sırada yoldan geçmekte olan R.K. (67) hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan M.K. polis ekiplerince yakalandı.

