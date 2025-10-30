Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca esnafla bir araya geldi

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Yeşil Cadde'de yapılması planlanan kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:12
        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Yeşil Cadde'de yapılması planlanan kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde esnafla bir araya geldi.

        Doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından bozulan caddeyi yeniden düzenlemek için "Siz isteyin biz yapalım" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Karaca, proje öncesinde caddedeki esnafın görüşlerini aldı.

        Yeşil Cadde'de yapılacak kaldırım, yol ve ışıklandırma çalışmaları hakkında esnafla fikir alışverişinde bulunan Karaca, ilçenin modern ve estetik görünüme kavuşması için vatandaş ve esnafla ortak akıl doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

        Karaca, doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından zarar gören Yeşil Cadde'yi baştan aşağı yenilediklerini dile getirerek, "Kaldırım, yol ve çevre düzenlemesiyle caddemiz hem estetik hem de kullanışlı hale gelecek. Bu süreçte görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karaca, Belediye Meclis üyeleri Hayrettin Akman ve Murat Akgül, Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Yeni Mahalle Muhtarı Cemal Kuzu, Gökçeli Mahalle Muhtarı Ayşe Çetin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

