        Samsun Haberleri

        Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'ndaki "sis denizi" dronla görüntülendi

        Giriş: 30.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:25
        Samsun'un Alaçam ilçesinde 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda meydana gelen "sis denizi", dronla kaydedildi.

        Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

        Dağın zirvesine, araçla belirli mesafeye gidildikten sonra yürüyerek çıkılabiliyor.

        Dağda sabah oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu. Sisin adeta denizi andıran yoğunluğu, dronla görüntülendi.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

