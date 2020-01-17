Kaymakam Zaman'dan öğrencilere: "Sizler bizim geleceğimizsiniz"

Samsun’un Alaçam ilçesinde eğitimöğretim gören 3 bin 350 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Resai Aydın İlkokulunda gerçekleşen karne dağıtım töreninde konuşan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, “Bizlerin asla unutamadığı anlardan birisi de aldığımız karne günleridir. Alaçam’da öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak onların sevinçlerini, mutluluklarını gözlerinde görüyor olmak bizlere de ayrı bir heyecan ve zevk katmıştır, çalışma şevkimizi daha da artırmıştır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok sevdiğimi; okullarınızı, sınıflarınızı ziyaret ettiğimde her vesile ile ifade etmeye çalışıyorum, müsait zamanlarda okullarımızı ziyaret ederek tüm eğitimin paydaşları ile sohbet etmeye, onların dertlerini sıkıntılarını dinlemeye devam ediyorum. Tüm eğitim camiamıza 20192020 eğitimöğretim yılı ilk dönem çalışmalarınızdan, azminizden ve fedakarlıklarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, idareci, öğretmen, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural da, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 15 günlük bir tatile girdiler. Alaçam’da 3 bin 350 öğrencimiz için tatilin özellikle dinlenmek için olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin ödevlerle meşgul edilmemesi adına öğretmenlerimize bir hatırlatmamız olacak. Öğrencilerimizin kitap okuması, test çözmesi elbette normaldir ama tatilin bir ödev yapma zamanı olarak değerlendirilmemelidir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Fikret Zaman tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.

SAMSUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:20

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