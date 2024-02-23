Samsunspor - Çaykur Rizespor: 3-0 STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 84 Haluk Mustafa Tan), van Drongelen, Satka, Soner Gönül, Benasser (Dk. 81 Osman Çelik), Tait (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Holse, Ntcham, Raman (Dk. 60 Muja), Mouandilmadji (Dk. 81 Ercan Kara) ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Muhammet Taha Şahin (Dk. 82 Eray Korkmaz), Mocsi (Dk. 82 Alikulov), Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan), Mithat Pala, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Dk. 61 Gustavo), Zeqiri (Dk. 46 Gaich), Yankov Minchev GOLLER: Dk. 12 Drongelen, Dk. 54 Holse, Dk. 78 Ntcham (Pen) (Samsunspor) SARI KARTLAR: Raman , Zeki Yavru (Samsunspor) - İlhan Palut (Teknik direktör), Gustavo (Çaykur Rizespor) Süper Lig'in 27'nci haftasında Samsunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. 12'nci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortaladığı topu Rizespor savunması uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Drongelen'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 20'nci dakikada gelişen Rizespor atağında Muhammet Taha Şahin'in ortasına altı pas üzerinde iyi yükselen Varesanovic'in kafa vuruşunu kaleci Okan çıkardı. 29'uncu dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasına ceza sahası içinde kimse dokunamayınca direk kaleye giden topu Tarık güçlükle çıkardı. 45+1'inci dakikada Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Zeqiri'nin şutunu kaleci Okan çizgi üzerinden çıkardı. Samsunspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 54'üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Marius Mouandilmadji'nin pasıyla ceza sahası içine giren Holse, topu ağlara gönderdi: 2-0. 62'nci dakikada Hojer'in kullandığı köşe atışında Minchev'in kafayla arka direğe çevirdiği topa vuran Mocsi'nin şutu üstten auta gitti. 75'inci dakikada Marius Mouandilmadji'nin kalecinin müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltı atışını kullanan Ntcham topu filelerle buluşturdu: 3–0. Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:10 facebook

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