Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde satmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K'yi, Çay Mahallesi'nde yolda yürürken yakaladı.
Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.
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