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        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:13 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:13
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        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde satmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K'yi, Çay Mahallesi'nde yolda yürürken yakaladı.

        Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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