Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından Süper Lig'in 27'nci haftasının açılış maçında Samsunspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmayı değerlendirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ellerine aldıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Çok zor bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda. İlk yarıda iyi yapamadığımız şeylerden bir tanesi topu kaptıktan sonra yapamadıklarımızdı. İlk yarı bittikten sonra oyuncularımızla konuştuk. Özellikle rakibin orta alanında alan vermemeyi konuştuk. Daha sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldık. Sonuçta gol şansları da bulduk ve golleri bulduk" dedi. İç saha performansını değerlendiren Gisdol, "Evimizde oynamış olduğumuz maçlarda taraftarlarımızla birlikte çok güçlü oluyoruz. Son oynadığımız deplasmanda da iyi oyun sergiledik ama gol eksikti. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın bize verdiği güç güzeldi. Taraftarımızla çok daha güçlüyüz" diye konuştu. İLHAN PALUT: SON ZAMANLARDA TEBRİK ETMEYE ALIŞTIK Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Samsunspor maça istekli başladı. Böyle bir başlangıç bekliyorduk. Kornerden gol yedik. İlk yarı oyun dengede gitti. Bizde pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarı özellikle ofansif anlamda hareketlilik getirdiysek de bunun sonucunu göremedik. İkinci yarıda da duran top ve penaltından olmak üzere 2 gol daha yedik. Maçın geneline baktığımız zaman biz de pozisyonlar bulduk. Sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen rakip karşısında mağlup olduk. Günün en büyük sorunu bizim için skor gerideyken göstermek istediğimizi gösteremedik. Şapkamı önüme koymam gereken noktası buydu. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Samsunspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 22:49 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:49 facebook

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