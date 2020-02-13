Samsun'da gökkuşağı güzelliği

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Samsun'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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