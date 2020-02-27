İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı 1,5 yıllık evliydi ve 1 ay sonra baba olacaktı

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Samsun’un Alaçam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 yıllık evli olan şehit, 1 ay sonra baba olacaktı.

Samsun'un Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde SamsunÇarşamba Havalimanı'na getirildi. Gözyaşları ile karşılanan Elibol’un naaşı burada yapılan törenin ardından Alaçam’ın Umutlu Mahallesi’ne götürüldü. Elibol’un cenazesi baba ocağına kalabalık bir konvoy eşliğinde getirildi. Burada şehidin yakınları ve vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Baba ocağında alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. 2 yıl önce babası Fikri Elibol'u kaybeden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un 1,5 yıl önce evlendiği, eşi Özlem Elibol’un ise 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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