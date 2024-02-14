Samsun'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökhan A. (34) yönetimindeki 55 AKZ 570 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde Emre C'nin (18) kullandığı 55 AHH 440 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Emre C, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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