Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de servis sürücülerine seminer verildi

        Samsun'un Terme ilçesinde okul servisi sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de servis sürücülerine seminer verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde okul servisi sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen seminer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Seminerde, trafik kurallarının önemi, servislerde bulunması gereken evrak ve araç gereçler, okul servis araçlarının bakımı ile emniyet kemeri kullanımı konularında sürücülere bilgi verildi.

        Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Yılmaz ile jandarma ve emniyet ekipleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?

        Benzer Haberler

        Havza'da sanayi köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları başladı
        Havza'da sanayi köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları başladı
        Samsun'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Samsun'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Terme Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
        Terme Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
        Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da "Adliye Çalışanları Sigarayı Bırakıyor" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da "Adliye Çalışanları Sigarayı Bırakıyor" etkinliği düzenlendi