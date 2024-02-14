Terme'de servis sürücülerine seminer verildi

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Yılmaz ile jandarma ve emniyet ekipleri de katıldı.

Seminerde, trafik kurallarının önemi, servislerde bulunması gereken evrak ve araç gereçler, okul servis araçlarının bakımı ile emniyet kemeri kullanımı konularında sürücülere bilgi verildi.

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