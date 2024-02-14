Havza'da sanayi köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları başladı

Havza'da Değirmenüstü ile İnönü mahallelerini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmanın yürütüldüğü alanda incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sanayi köprüsü ve bağlantı yolunun ilçedeki trafik yükünün azalması için önemli olduğunu belirten Özdemir, "Köprünün yapımı tamamlandığında özellikle Aşağıyavucuk Mahallesi grup yolundan gelip Samsun'a gitmek veya sanayi sitesine gidecek vatandaşlarımız, artık şehir içine girmeden bu yoldan istedikleri yere çok daha rahat bir şekilde ulaşacak. Ayrıca gelişen Havza'mızın yeni yerleşim yerlerinden olan Hilmi Tunalı Caddesi'nin devamı olan yeni bir yol uygulamamız ile bölgede ulaşıma önemli katkı sağlayacağız." dedi.

Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Tersakan Irmağı'nın yaklaşık 700 metrelik bölümünde sanayi köprüsüne DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları yapılacağını anlatan Özdemir, "Yapılacak köprü ve bağlantı yolu, gelişen ve genişleyen ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Köprümüzü ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.