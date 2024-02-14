Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da sanayi köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları başladı

        Havza'da Değirmenüstü ile İnönü mahallelerini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da sanayi köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza'da Değirmenüstü ile İnönü mahallelerini birbirine bağlayacak sanayi köprüsü ve bağlantı yolu için çalışmalar başladı.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmanın yürütüldüğü alanda incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Sanayi köprüsü ve bağlantı yolunun ilçedeki trafik yükünün azalması için önemli olduğunu belirten Özdemir, "Köprünün yapımı tamamlandığında özellikle Aşağıyavucuk Mahallesi grup yolundan gelip Samsun'a gitmek veya sanayi sitesine gidecek vatandaşlarımız, artık şehir içine girmeden bu yoldan istedikleri yere çok daha rahat bir şekilde ulaşacak. Ayrıca gelişen Havza'mızın yeni yerleşim yerlerinden olan Hilmi Tunalı Caddesi'nin devamı olan yeni bir yol uygulamamız ile bölgede ulaşıma önemli katkı sağlayacağız." dedi.

        Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Tersakan Irmağı'nın yaklaşık 700 metrelik bölümünde sanayi köprüsüne DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları yapılacağını anlatan Özdemir, "Yapılacak köprü ve bağlantı yolu, gelişen ve genişleyen ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Köprümüzü ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Samsun'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Terme'de servis sürücülerine seminer verildi
        Terme'de servis sürücülerine seminer verildi
        Terme Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
        Terme Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
        Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da "Adliye Çalışanları Sigarayı Bırakıyor" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da "Adliye Çalışanları Sigarayı Bırakıyor" etkinliği düzenlendi