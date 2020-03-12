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Atakum’da 'Doğa Bilimleri Köyü' kuruluyor

İHA

Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Doğa Çocukları Akademisi Derneği iş birliğiyle, çocukların bilişsel gelişimine katkı sunacak 'Doğa Bilimleri Köyü' projesi hayata geçiyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Deveci, "Çocuklara, olması gereken alanlarda doğayla iç içe uygulamalı eğitimler verilecek. Burada örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Atakum’da 'Doğa Bilimleri Köyü' kuruluyor

Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Doğa Çocukları Akademisi Derneği iş birliğiyle, çocukların bilişsel gelişimine katkı sunacak ‘Doğa Bilimleri Köyü’ projesi hayata geçiyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Deveci, “Çocuklara, olması gereken alanlarda doğayla iç içe uygulamalı eğitimler verilecek. Burada örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Atakum Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğü ve Doğa Çocukları Akademisi Derneği iş birliğiyle, ‘Doğa Bilimleri Köyü’ projesi hayata geçiyor. Çocukların, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişiminde kalıcı ilerlemeler kaydetmenin yanı sıra, doğada, spor, sanat, fen ve feslefe aktivelerini düzenlemeyi hedefleyen proje, Atakum’da bulunan Pelitköy ile Büyükoyumca'da uygulanmaya başlayacak. Dokuz buçuk dönümlük arazide açık ve kapalı alanlardan meydana gelecek Doğa Bilimleri Köyü ile çocuklar yalnızca teorik değil, uygulamalı da eğitim görecek.

Köy okulları işlevsel hale gelecek
Proje alanını mahalleli ve dernek üyeleriyle birlikte inceleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, köy okullarının geliştirilecek olan projeler ve yapılacak düzenlemelerle işlevselliğinin artırılmasının önemini vurgulayarak, “Çocuklara, olması gereken alanlarda doğayla iç içe uygulamalı eğitimler verilecek. Örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Köy okullarında düzenleme yaparak işlevsel hale getireceğiz. Sivil toplum örgütleriyle, köyün çocukları, kadınları ve kültürüyle, o binayı iç içe hale getirebilmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Doğa Bilimleri Köyü projesi kapsamında açılacak olan okulun açılmasını herkesin heyecanla beklediğini dile getiren Başkan Deveci, "Bu projeden verim alabilmek ya da yararlanabilmek için açacağımız okulları, kentin, köyün ya da mahallenin kültürüyle bütünleştirebilmenin üzerine yoğunlaşacağız. Bu ilk yaptığımız örnek bir çalışma olacak, buna benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Burada, herkes iç içe heyecanla bu okulu bekliyor ve çocuklarımız için burayı el birliğiyle bitireceğiz” diye konuştu.
Doğa Çocukları Akademisi Derneği’nin yöneticilerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi olduğunu ve OMÜ ile proje kapsamında iş birliği yapılacağını dile getiren Başkan Deveci, “Atakum’da bulunan tüm sivil toplum örgütlerini, Atakum Belediyesi’ne ve faaliyetlerine paydaş yapmaya çalışıyoruz. Pelitköy ve Büyükoyumca mahallelerimizde, Doğanın Çocukları Akademisi Derneği ile birlikte, bir okulun kullanım hakkını alarak proje geliştirdik. Atıl durumdaki bir binayı canlandırarak, bahçe alanını da kullanıp atölyeler oluşturacağız. Samsun’da, bu tip projelere destek olacak iş adamlarına ulaşacağız. Yani, bu şehirde yaşayan herkesin, bu şehrin yönetimine katkı vermelerini sağlayacağız. Fikir, eylem, finans herkes katkı verecek. Buradaki dernek yöneticilerinin tamamı öğretim üyesi ve bu okul, üniversiteyle iş birliği içinde olacak” ifadelerini kullandı.
Çocukların sosyal ve fiziksel gelişimi için yürütülen projenin amacından bahseden Doğanın Çocukları Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet, şunları kaydetti: “Doğanın Çocukları Akademisi Derneği, hem öğretim üyeleri ve öğretmenlerin bir araya gelerek kurduğu bir dernektir. Burada, Atakum Belediyesi ile iş birliği içerisinde, böyle güzel bir çalışmayı, çocukların eğitimine kazandırmak istiyoruz. Burada uygulamalı fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim vermeyi düşünüyoruz. Pratikte fizik, kimya, matematik, biyoloji ve doğa içerisinde çocukların gelişimi için elimizden gelen faaliyetler yapacağız.”
Okulun teknik imkânlarıyla uygulamalı eğitimin kolaylaşacağına değinen Nisbet, “Burası dokuz buçuk dönümlük bir arazi ve içinde fizik atölyesi, kimya atölyesi, matematik atölyesi ve el işleri atölyesi gibi yaklaşık on üç atölye olacak. Şu anda faaliyette olan üç atölyemiz var. Karikatür atölyesi, el işleri atölyesi ve doğada biyoloji ile ilgili atölyemiz de önümüzdeki hafta faaliyete geçecek. Öncelikle ilkokul grubu öğrencilerimizle eğitimlere başladık, önümüzdeki dönemde ortaokul seviyesindeki öğrencileri de eğitime dahil edeceğiz. Açılışı için 23 Nisan’da gerçekleştireceğiz. Bu, belediyenin, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapabileceği önemli bir çalışma, umarım buradan tüm Türkiye’ye örnek olur” şeklinde konuştu.
Atıl durumdaki bir köy okulunun faaliyete geçecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükoyumca Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit, “Bu çalışmanın bize çok şey katacağına eminim. Bir köy okulu faaliyete geçecek, burada çocuk cıvıltıları olacak. Bu bizim için en büyük mutluluk. Çünkü bütün köy okullarının bu şekilde değerlendirilmesinden yanayım. Köy konağının yanı sıra, bu şekilde eğitim alanlarının artırılmasını istiyoruz. Mahalle sakinlerimizden çok güzel tepkiler aldık. Kalabalıktan anlayacağınız üzere, mahalle sakinlerimiz de burada faaliyet gösteren bir okulun olmasını istiyordu, bu proje bizleri çok mutlu etti. Heyecanla bir an önce okulun açılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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