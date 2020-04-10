Havza Belediyesi'ne 100 çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi' kapsamında başvuru yapan Havza Belediyesi'ne 100 adet çöp konteyneri geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele ve sıfır atık çalışmalarında kullanılmak üzere yürütülen Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi kapsamında yapmış olduğu başvurusu kabul edilen Havza Belediyesine 100 adet 770 litrelik çöp konteyner geldi. Gelen çöp konteynerlerini inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’tan bilgiler aldı.

Başkan Özdemir gelen çöp konteynerlerinin hızlı bir şekilde ilçe merkezinde kullanılmaya başladığını ifade ederek, "Kovi19 salgını nedeni ile halkımızın evde kalma süresi uzadı. Buna bağlı olarak ta evsel atıklarda artış gözlenmekte. Oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığının korunması açısından başvurumuz üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temin ettiğimiz bu konteynerler elimizi güçlendirdi. Teslim aldığımız konteynerler ile mevcut konteynerlerimizi takviye yapılmak" dedi.

Başkan Özdemir gelen konteynerlerinin bir kısmının ise Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni oluşturulacak geri dönüşüm noktalarında değerlendirileceğini belirterek, "İlçe halkımız adına Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Havza Belediyesi tarafından korona virüsü (Kovid19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalara kapsamında Sondaj ve Çay Mahallelerinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalardan ötürü Sondaj Mahallesi Muhtarı Mahmut Bayraktar ve Çay Mahallesi Muhtarı Soner Yıldırım Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve tüm çalışanlarına teşekkür ettiler.

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