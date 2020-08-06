Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında öğrencilere tercih ve danışmanlık hizmetinin verildiği tercih danışma merkezleri oluşturdu.

Üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler doğru tercih yapabilme heyecanı yaşıyor. ÖSYM’nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Canik Belediyesi tarafından gençlerin üniversite tercihleri konusunda yardımcı olabilmek amacıyla Mevlana Eğitim ve Yaşam Kampüsü, Canik Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Konağı’nda oluşturulan tercih danışma merkezlerinde ücretsiz olarak üniversite rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Tercih danışma merkezleri tercih dönemi olan 6 Ağustos 14 Ağustos tarihlerinde mesai saatleri içerisinde faaliyet gösterecek. Öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için rehber eğitimciler eşliğinde girebilecekleri okullar ve bölümler, okulların ve programların kontenjanları, öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilimi gibi birçok konuda bilgiler üzerinde durularak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, sevdiği meslek alanları da dikkate alınarak bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla tercih listeleri oluşturulacak.

Tercih danışma merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının www.eba.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirdikleri tercih danışmanlığı hizmetlerinden ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenlerinden de istifade ediliyor.

Gençlerin tercihlerini bilinçli yaparak, geleceklerine yön vermelerine katkıda bulunmak için tercih danışma merkezi oluşturduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz yapacakları tercih ile geleceklerine yön verecekler. Bizler de gençlere yol göstermek ve tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla bu merkezlerimizi oluşturduk. Burada öğrencilerimize bilgisayar desteği sunularak hem EBA üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının online olarak gerçekleştirdiği sistemden istifade edilecek hem de rehber eğitmenler eşliğinde yol gösterici, ufuk açıcı önerilerde bulunulacak. Çocuklarımızın tercih yaparken en çok zorlandıkları şey aile ve çevre baskısı. Gençlerimiz ilgi duymadıkları yeteneklerinin olmadığı sevmedikleri bir alana yoğunlaşırlarsa en başında mutsuz olurlar ve gelecekteki yaşantılarını yanlış kurgulamış olabilirler. Bu nedenle tercih yaparken duygusal hareket etmemeli. Hayatın gerçekleri ile gelecekten beklentimiz konusunda dengeli bir yaklaşım içerisinde olunmalı. Gönül ister ki her bir kardeşimiz gelecekte yapmaktan mutlu olacağı bir meslek sahibi olsun“ dedi.

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