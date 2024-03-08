Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Hamamayağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Amasya istikametine seyreden Hayati Eruzun idaresindeki 55 YF 608 plakalı otomobil ile kavşağı kullanarak Havza’ya gitmek isteyen Hüseyin Gök idaresindeki 55 ZB 671 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Gök ile aynı araçta bulunan Mevlüde Gök ve Rüveyda İmre yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun-Ankara kara yolunda çalışmaların ardından akış yeniden sağlandı.
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