Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için bin turna

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için bin turna

İHA

Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi'nin (ATEK) çocuklar için gerçekleştirilen origami etkinliği ile Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı verdi. Etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, dünyada barış simgesi olarak kabul edilen kağıttan turna kuşu yaptı. Üretilen bin kağıt kuş, dünya barışı için Samsun'da kanat çırptı.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünya barışı için bin turna

Samsun'da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi’nin (ATEK) çocuklar için gerçekleştirilen origami etkinliği ile Hiroşima’ya atılan atom bombasının 75. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı verdi. Etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, dünyada barış simgesi olarak kabul edilen kağıttan turna kuşu yaptı. Üretilen bin kağıt kuş, dünya barışı için Samsun’da kanat çırptı.
İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine ABD ordusu tarafından atılan atom bombası nedeniyle 200 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yüz binlercesi de sakat kaldı. 6 Ağustos 1945’te gerçekleşen ve insanlık tarihinin en büyük trajedileri arasında yer alan Hiroşima’nın 75. yıl dönümü Samsun’da Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi’nin gerçekleştirdiği origami etkinliği ile anıldı. Şehit Pilot Ümit Özer Parkı’nda “Atakum’da turna kuşları barış için kanat çırpıyor” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katılan yetişkin ve çocuklar, origamistler Enes Kılıç ve Melek Kılıç eşliğinde Japon kağıt katlama sanatı origami öğrendi. Renkli kağıtları defalarca katlayarak turna kuşu figürlerine dönüştüren katılımcılar, etkinliğin sonunda kuşları ip üzerine dizerek dünya barışı için temsili olarak uçurdu.

Minik elçilere Atatürk kitabı
Yeni normalleşme dönemi kuralları uygulanarak açık havada gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar keyifli vakit geçirmelerinin yanı sıra barış için Atakum’dan tüm dünyaya mesaj ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte üretilen bin kağıt turna kuşu, dünya barışına katkı sağlamak için Atakum Belediyesi Şehit Pilot Ümit Özer Parkı’nda sergilenecek. Öte yandan origami etkinliğini ziyaret eden Atakum Belediye Başkanvekili Ümit Bektaş da tüm Atakumlu minik barış elçilerine “Gençler için Atatürk” isimli kitabı hediye etti. Hattat Halil İbrahim Bayram da tüm katılımcılara isme özel kitap ayraçları hazırladı. Atakum 55 Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Deniz Bora, katılımcı minikler için yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Dünya barış simgesi kağıt turna kuşu
Kağıt turna kuşunun dünyada barış simgesi haline gelmesi yaşanmış bir öyküye dayanıyor. Hiroşima’ya atom bombası atıldığı tarihte iki yaşında olan Sadako Sasaki, olaydan canlı kurtulmayı başarıyor fakat 12 yaşına geldiğinde lösemiye yakalanıyor. Durumu her geçen gün kötüleşen Sadako’yu hastanede ziyaret eden arkadaşı, eski bir Japon inanışını anımsatarak, kağıttan turna kuşları yapıp bunların sayısını bine tamamladığında yaşama bağlanacağını söylüyor. Bunun üzerine Sadako, hastane odasında origami ile kağıttan turna kuşları yapmaya başlıyor. Ancak Sadako, 644 turna kuşuna ulaştığında yaşama veda ediyor. Ölümü sonrasında Hiroşima Barış Parkı’na Sadako’nun elinde turna kuşu tuttuğu bir heykeli dikiliyor. Heykel, her yıl 6 Ağustos’ta dünyanın farklı ülkelerinden çocukların yaptığı kağıttan bin turna kuşu ile süsleniyor. Sadako’nun anısını yaşatmak için başlatılan bu etkinlik aracılığıyla zaman içerisinde kağıttan turna kuşu dünyada barışının simgesi haline geliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: “2021 proje yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “2021 proje yılı olacak”
Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
Terme Çayı Islah Projesi istimlak çalışmalarında hak sahiplerine ‘uzlaşma’ daveti Kılıç: "Islah çalışması ilçenin sel sorununu sona erdirecek"
YEREL HABERLER Terme Çayı Islah Projesi istimlak çalışmalarında hak ...
Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı
YEREL HABERLER Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı
Alerji atakları günlük hayatı etkileyebilir
YEREL HABERLER Alerji atakları günlük hayatı etkileyebilir
Banyoda asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Banyoda asılı halde ölü bulundu
Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ‘kalpten’ hayatını kaybetti”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ...
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı
YEREL HABERLER OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı
Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık oluşturmak" Bafra'da çok yönlü Kovid-19 denetimi
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık ...
Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
YEREL HABERLER Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız ...
Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
YEREL HABERLER Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 düştü Geçen sene ağustos ayında yüzde 71,6 olan doluluk oranı bu sene aynı ayda yüzde 69,6’ya geriledi
YEREL HABERLER Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 ...
Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe ...
Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek
Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan ...
Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine yetişemiyor
YEREL HABERLER Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine ...
Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak kalitede oyuncular almak”
YEREL HABERLER Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X