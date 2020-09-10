Samsun'da 1 yabancı DEAŞ'tan gözaltına alındı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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