Karapıçak'tan Demir’e MHP şapkası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e MHP logolu şapka hediye etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak’a İl Yönetim Kurulu Toplantısı esnasında ziyarette bulundu. İl kongresinin ardından MHP’nin yenilenen yönetimini selamlayan Başkan Demir, Karapıçak’a 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Partinin yeni dönemde yapacağı çalışmaların ele alındığı toplantı yönetim kurulu üyeleri ve Mustafa Demir’in de katılımlarıyla devam etti.

İl Başkanı Abdullah Karapıçak kendisine Bandırma Vapuru maketini hediye eden Mustafa Demir’e MHP İl Başkanlığı logolu şapkayı takdim etti. MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Samsun menfaatine olacak her türlü projelerde iş birliği yapmaya hazırız. Bu kapsamda da desteğini her aşamada bizlere gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyaretleri için çok memnun olduk. İlerleyen günlerde Cumhur İttifakı olarak daha güzel projelerde hep birlikte olacağız” dedi.

Başkan Karapıçak toplantıda İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın atama yazısının müjdesini vererek İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Kandıra’ya teslim etti.

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