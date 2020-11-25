Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet kalitesiyle öne çıkıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

OMÜ’nün önemli sağlık üslerinden biri olan Merkezde Müdür Mehmet Yıldız ve Doç. Dr. İlker İlhanlı ile buluşan Rektör Ünal, bölgeyi Havza, Çarşamba, Bafra ve Ladik’in içinde olduğu bir sağlık merkezine dönüştürme arayışında olduklarını kaydederek genel durum hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin fiziki donanımı ile yapılan iyileştirme çalışmalarını gözlemledi.



“Sağlık turizmine yönelik kongrelerle öne çıkmalıyız”

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin; seminer, panel, çalıştay gibi akademik organizasyonlarla sağlık turizminde öne çıkabileceğine dikkat çeken Rektör Ünal, “Bu tür etkinlikler, kente akademik anlamda katkı sağlayıp aynı zamanda yakın çevreye yapılacak günübirlik turları da zenginleştirecektir. Bu çerçevede tanıtıma ihtiyacımız var. Üniversitemizin, öncelikleri belirleyip bunun üzerine bir çıkış yapması gerekiyor. Buna dair de yeni bir stratejik değerlendirme üzerine yoğunlaştık” dedi.



“Verdiğimiz hizmet tercih sebeplerinden biri hâline geldi”

Sağlık turizmi açısından Havza’nın önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İlker İlhanlı da konaklamalı fizik tedavi hizmeti sunduklarını belirterek devamında, “Bölge sınırları içerisinde yolculuk yapanlar merkezimizde konaklayıp tedavi hizmeti alabiliyor. Hastaların bütün tetkiklerini Devlet Hastanesi vasıtasıyla yapabiliyor ve çok büyük masraflara girmeden de bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Şu aşamada mevcut kapasitenin geliştirilmesi gerekiyor. Potansiyel olarak biz bunun fizibilite çalışmasını yaptık ve Merkezimizin çok rahat şekilde 4 yıldızlı otel konseptinde hizmet verebileceğini gördük. Zaten verdiğimiz hizmet de tercih sebeplerinden biri hâline geldi. Terme, Salıpazarı, Gümüşhacıköy, Merzifon’dan hastalarımız var. Pandemiye rağmen çok iyi durumdayız. Akademik etkinliklere ev sahipliği yapıp bu sürece yarım günlük sosyal aktiviteleri de ekleyebilirsek sağlık turizmine çok ciddi katkılarımız olacaktır” diye konuştu.

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural ise Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Fizyoterapi Programlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine katkı sunabileceğine işaret ederek, “Staj konusunda merkezimizle koordinasyon hâlindeyiz, dolayısıyla bizler de bu sürecin içinde olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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