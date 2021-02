Amca yeğen kar banyosu yapıp karda güreşiyor

Samsun'da amca yeğen her yıl karda kar banyosu yapıp güreşerek karın keyfini çıkarıyor.



Samsun'un Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Cengiz Uçan (49) ile yeğeni 2 çocuk babası Mehmet Uçan (32) her yıl kar yağdığında evlerinin önünde kar banyosu yapıp karda güreş tutuyorlar. Soğuk havaya meydan okuyan amca yeğen karın keyfini çıkarıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Cengiz Uçan, yaptığı açıklamada "10 yıldır kar banyosu yapıyorum. Kar banyosu vücudumu sağlıklı ve zinde tutuyor. 10 yıldır kar banyosu yapıp karda güreştiğim için hiç grip olmadım" dedi.



Amcası ile 5 yıldır kar banyosu yapıp karda güreştiğini hatırlatan Mehmet Uçan (32) ise, "Her kar yağdığında Cengiz Uçan amcamla beraber her sene karda güreş yaparız, kar banyosu yaparız. Cengiz amcamla yine bu sene kar banyosu ve güreşimizi yaptık" diye konuştu. Cengiz Uçan'ın kardeşi Ünal Uçan ise, "Abim 10 senedir kar banyosu yapıyor. Her yıl kar yağdığında karın üzerine yatıyor. Sanki denizde yüzermiş gibi karın üzerinde yüzüyor" şeklinde konuştu.

