Samsunspor’un namağlup serisi 11 maça çıktı Kırmızı-beyazlılar son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi. Kırmızıbeyazlılar böylece ligde aktif serilere bakıldığında en uzun namağlup serisinin yeni sahibi oldu.

Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig’de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızıbeyazlılar, söz konusu müsabakaların 9’unu kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı. Bu 11 mücadelede rakip filelere 26 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 30 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor’u dış sahada 31, Boluspor’u evinde 10, Ankaraspor’u deplasmanda 21, Adanaspor’u evinde 21 ve Altay’ı da sahasında 10 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul’daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 22 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor’u evinde 31, Akhisarspor’u deplasmanda 41, şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor’u dışarıda 10 ve Eskişehirspor’u da kendi sahasında 61 yendi. Kırmızıbeyazlılar, 24. haftada oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesinden de 11’lik sonuçla ayrılarak namağlup serisini 11 maça çıkardı.



En uzun serinin sahibi oldu

Samsunspor ayrıca 12 maçtır üst üste kazanan Giresunspor’un yenilmesiyle birlikte aktif olarak ligdeki en uzun namağlup serisinin de yeni sahibi oldu. Samsunspor’a en yakın aktif namağlup serisi ise 6 maç ile Altınordu'nun oldu. Geride kalan 24 haftada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar, 50 puanla lider Giresunspor’un 3 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Samsunspor, geride kalan haftalarda 42 gol bulurken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Samsunspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında cumartesi günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda diğer şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor’u misafir edecek.

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